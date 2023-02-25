Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала несподіване фото, на якому позує разом із світовою знаменитістю – моделлю Хейлі Бібер.

Як раніше показувала Раміна, вона вирушила за кордон, а саме до Лондона. Схоже, саме там вона зустріла Хейлі Бібер і зробив з нею фото. Перед камерою блогерка з'явилася у широких сірих штанах та світлій футболці, поверх якої вона накинула яскраве пальто у помаранчевих відтінках. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка. Хейлі поряд з нею позує в короткій чорній сукні та масивній шкіряній куртці, вона теж мило посміхається.

У підписі до публікації Есхакзай написала: "Погляньте, яку красуню зустріла @haileybieber. Подякувала їм із чоловіком за підтримку України!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Тільки я сама бачу жовто-блакитний колір?"

"Клас, не знала, що вони нас підтримують".

"Просто рівень наших журналістів".

"Чекаю інтерв'ю!".

"Так, ось був би Джонсонюк".

"А де зустріли?"

"Вау! Де ви перетнулися?".

"Я спочатку подумала, що це якийсь Maneken".

"Вау! Це не фотошоп? Вона як порцелянова лялька, у хорошому сенсі".

"Вона така мила, дуже мені подобається. А Джастін це просто кохання".

"Я спочатку не зрозуміла. Раміна, я навіть не здивована, тому що ви дуже на високому рівні професіоналізму, браво".

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