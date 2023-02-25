Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "RAMINA", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала неожиданное фото, на котором позирует вместе с мировой знаменитостью – моделью Хейли Бибер.

Как ранее показывала Рамина, она отправилась за границу, а именно в Лондон. Похоже, именно там она встретила Хейли Бибер, и сделал с ней фото. Перед камерой блогерша появилась в широких серых брюках и светлой футболке, поверх которой она накинула яркое пальто в оранжевых оттенках. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка. Хейли рядом с ней позирует в коротком черном платье и массивной кожаной куртке, она тоже мило улыбается.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Посмотрите, какую красотку встретила @haileybieber. Поблагодарила их с мужем за поддержку Украины!". Поклонники не прошли мимо и тут ж принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Только я одна вижу желто-голубой цвет?".

"Класс, не знала, что они нас поддерживают".

"Просто уровень наших журналистов".

"Жду интервью!".

"Да, вот был бы Джонсонюк".

"А где встретили?".

"Вау! Где вы пересеклись?".

"Я сначала подумала, что это какой-нибудь Maneken".

"Вау! Это не фотошоп? Она как фарфоровая кукла, в хорошем смысле".

"Она такая милая, очень мне нравится. А Джастин это просто любовь".

"Я сначала не поняла. Рамина, я даже не удивлена, потому что вы очень на высоком уровне профессионализма, браво".

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