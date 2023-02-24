24 лютого у серці кожного українця назавжди відображається дата, коли ми об'єдналися проти зла. Ми стоїмо кожен на своєму фронті і робимо все, що від нас залежить, щоб наблизити перемогу. Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник в Інстаграм підбили підсумки війни та поділилися впевненістю в тому, що Україна обов'язково переможе.
На відео, яке опублікувало подружжя, можна побачити значні моменти з їхнього життя та життя України за 2022 рік. На кадрах представлені найважчі моменти року: обстріл мирного населення і ракетні удари з боку росії. Також Христина Решетник не прогавила можливості, щоб показати наші перемоги: звільнення Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської та Харківської області, а також деокупиція Херсона.
До того ж сім'я Григорія Решетника зафіксувала кадри зі свого архіву і показала, як вони разом із трьома синами ховаються на паркуванні свого будинку, як закуповують продукти для переселенців та збирають гроші на дрони для ЗСУ.
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"Цей жахливий рік ми ніколи не забудемо. Ніколи їх не пробачимо. Вони давали нам три дні, але й не підозрювали, що таке справжня Воля українського народу. 2023 – стане роком Перемоги. Вистояли. Боремося. Отже, переможемо! Як каже наш Дімуля: "Україно сильна!", - підписали кадри подружжя.
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.