На відео, яке опублікували Григорій Решетник та Христина Решетник, можна побачити значні моменти з їхнього життя та життя України за 2022 рік.

24 лютого у серці кожного українця назавжди відображається дата, коли ми об'єдналися проти зла. Ми стоїмо кожен на своєму фронті і робимо все, що від нас залежить, щоб наблизити перемогу. Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник в Інстаграм підбили підсумки війни та поділилися впевненістю в тому, що Україна обов'язково переможе.

На відео, яке опублікувало подружжя, можна побачити значні моменти з їхнього життя та життя України за 2022 рік. На кадрах представлені найважчі моменти року: обстріл мирного населення і ракетні удари з боку росії. Також Христина Решетник не прогавила можливості, щоб показати наші перемоги: звільнення Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської та Харківської області, а також деокупиція Херсона.

До того ж сім'я Григорія Решетника зафіксувала кадри зі свого архіву і показала, як вони разом із трьома синами ховаються на паркуванні свого будинку, як закуповують продукти для переселенців та збирають гроші на дрони для ЗСУ.

"Цей жахливий рік ми ніколи не забудемо. Ніколи їх не пробачимо. Вони давали нам три дні, але й не підозрювали, що таке справжня Воля українського народу. 2023 – стане роком Перемоги. Вистояли. Боремося. Отже, переможемо! Як каже наш Дімуля: "Україно сильна!", - підписали кадри подружжя.

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