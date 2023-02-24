На видео, которое опубликовали Григорий Решетник и Кристина Решетник, можно увидеть значимые моменты из их жизни и жизни Украины за 2022 год.

24 февраля в сердце каждого украинца навсегда запечатлевается дата, когда мы объединились против зла. Мы стоим каждый на своем фронте и делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить победу. Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник в Инстаграм подвели итоги войны и поделились уверенностью в том, что Украина обязательно победит.

На видео, которое опубликовали супруги, можно увидеть значимые моменты из их жизни и жизни Украины за 2022 год. На кадрах представлены самые тяжелые моменты года: обстрелы мирного населения и ракетные удары со стороны рф. Также Кристина Решетник не упустила возможности, чтобы показать наши победы: освобождение Киевской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской области, а также деокупиция Херсона.

Ко всему прочему семья Григория Решетника запечатлила кадры со своего архива и показала, как они вместе с тремя сыновьями прячутся на парковке своего дома, как закупают продукты для переселенцев и собирают деньги на дроны для ВСУ.

"Этот ужасный год мы никогда не забудем. Никогда их не простим. Они давали нам три дня, но они и не подозревали, что такое настоящая Воля украинского народа. 2023 - станет годом Победы. Выстояли. Боремся. Значит, победим! Как говорит наш Димуля: "Украина сильная!"", - подписали кадры супруги.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

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