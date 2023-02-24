На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала емоційний пост.

"Страшна річниця, жахливі спогади… І в той самий час розуміння, що нас тримають спогади про радість … Ранок, коли ми хотіли закрити очі і прокинутися від страшного сну. Сьогодні по хвилинам згадуємо …

- ранок..розпач

- Ракети

- Покупки продуктів з нерозумінням, що потрібно і як на довго

- Новини нонстоп", — пише Катерина Осадча.

Ведуча наголосила, що цей рік нас всіх навчив новому.

"Але найголовніше - навчив цінувати все, що нам дано, все, що ми можемо відстояти і чому можемо навчитися з нуля. Ми не готувалися, нас не вчили знаходити рішення питань, на які не можуть дати відповіді навіть найвпливовіші світові лідери. Цей рік приніс багато сліз, втрат, розпачу і жаху … Я не знаю, як словами висловити весь біль всіх втрат і жахів…. Але нам потрібно триматися та тримати одне одного!", — додала Катя.

Психологи кажуть, що важливо спиратися на щасливі моменти в житті та на гарні спогади навіть в такий страшний рік.

"Я згадую перші кроки і слова Данила, вечері у батьків до комендантської години, радість Івана від того, що випав перший зуб і він тепер дорослий… життя має тривати навіть заради таких щасливих моментів для дітей … Дякую ЗСУ, нашим Героям, за те, що ми можемо згадувати", — наголосила Осадча.

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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