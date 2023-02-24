На своей странице в Instagram звезда опубликовала эмоциональный пост.

"Страшная годовщина, ужасные воспоминания... И в то же время понимание, что нас держат воспоминания о радости... Утро, когда мы хотели закрыть глаза и проснуться от страшного сна. Сегодня по минутам вспоминаем...

- утро..отчаяние

- Ракеты

- Покупки продуктов с непониманием, что нужно и как надолго

- Новости нонстоп", — пишет Екатерина Осадчая.

Ведущая подчеркнула, что этот год нас всех научил новому.

"Но самое главное – научил ценить все, что нам дано, все, что мы можем отстоять и чему можем научиться с нуля. Мы не готовились, нас не учили находить решения вопросов, на которые не могут дать ответы даже самые влиятельные мировые лидеры. Этот год принес много слез, потерь, отчаяния и ужаса… Я не знаю, как словами выразить всю боль всех потерь и ужасов… Но нам нужно держаться и держать друг друга!", — добавила Катя.

Психологи говорят, что важно опираться на счастливые моменты в жизни и хорошие воспоминания даже в такой страшный год.

"Я вспоминаю первые шаги и слова Даниила, ужины у родителей до комендантского часа, радость Ивана от того, что выпал первый зуб и он теперь взрослый... жизнь должна продолжаться даже ради таких счастливых моментов для детей... Спасибо ВСУ, нашим Героям, за то, что мы можем вспоминать", - подчеркнула Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.