Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася драматичним фото зі своїм чоловіком хореографом Андрієм Диким. Світлина була зроблена за тиждень до повномасштабного вторгення рф.

"Рік великої війни. Страшна річниця… Не хочу згадувати по хвилинах свій день минулого року лютого 24 лютого: що робила, про що думала, як плакала, як не вірила. За цей рік ми вже пережили стільки болю, страху, настільки зрослися з почуттям невідомості і НЕУСВІДОМЛЕНОСТІ, несправедливості, що… просто продовжили ЖИТИ! Обережно, затамувавши подих, розуміючи, що життя настільки крихке, що може будь-якої миті розбитися. Але все ж ЖИТИ - наперекір ворогу і заради нас самих. Дякуючи тим, хто поклав за нас свої життя, хто стоїть за крок від смерті, хто титанічною силою увесь цей рік і ще 8 років поспіль стримує ворога. Будь ласка, бережіть себе сьогодні… Завтра…. Завжди!", — наголосила Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.