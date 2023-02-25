В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась драматическим фото со своим мужем хореографом Андреем Диким. Фотография была сделана за неделю до полномасштабного вторжения рф.

"Год великой войны. Страшная годовщина… Не хочу вспоминать по минутам свой день в прошлом году февраля 24 февраля: что делала, о чем думала, как плакала, как не верила. За этот год мы уже пережили столько боли, страха, настолько срослись с чувством неизвестности и НЕОСОЗНАННОСТИ, несправедливости, что… просто продолжили ЖИТЬ! Осторожно, затаив дыхание, понимая, что жизнь настолько хрупка, что может в любой момент разбиться. Но все же ЖИТЬ – наперекор врагу и ради нас самих. Благодаря тем, кто положил за нас свои жизни, кто стоит в шаге от смерти, кто титанической силой весь этот год и еще 8 лет сдерживает врага. Пожалуйста, берегите себя сегодня… Завтра…. Всегда!", - подчеркнула Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.