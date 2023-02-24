Сім'я Віктора Павлика та Катерини Репяхової часто потрапляє до центру обговорень і нерідко коментатори критикують пару.

Цього разу Катерина Репяхова, як і багато українців сьогодні, вирішила висловити свої почуття у зв'язку з роковинами від дня нападу окупантів на наші землі. Ганна Саліванчук, Даша Астаф'єва, Тіна Кароль, Святослав Вакарчук та інші колеги Віктора Павлика також поділились своїми почуттями.

«Найстрашніший рік для кожного українця.

Ніколи не звикнемо…

Ніколи не пробачимо ... »- пише Катерина під добіркою з важкими кадрами.

У мережі поділилися своєю думкою:

«Цей рік ми не забудемо ніколи 😢 Ми сильні і ми незламні; І мурашки відразу по всьому тілу(((( мурахи страху, тривожності 😢 але ми обов'язково вистоємо 💪✊ Слава Україні 💙💛 Героям Слава і велике спасибі);

Боже 😢а серце щемить .І навіть її посібник. Невіриться взагалі; Моє життя вперше зруйнувала війна у 2014, я залишилася без житла, без роботи! Але тоді про це мало хто почув! А торік знову!».

Нагадаємо, український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою та їхнім маленьким сином на канікули вирішили провести час у Буковелі.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.