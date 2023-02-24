Семья Виктора Павлика и Катерины Репяховой часто попадает в центр обсуждений и нередко комментаторы критикуют пару.

В этот раз Катерина Репяхова, как и многие украинцы сегодня, решила выразить свои чувства в связи с годовщиной со дня нападения оккупантов на наши земли. Анна Саливанчук, Даша Астафьева, Тина Кароль, Святослав Вакарчук и другие коллеги Виктора Павлика также поделились своими чувствами.

«Самый страшный год для каждого украинца.

Никогда не привыкнем…

Никогда не простим…» - пишет Катерина под подборкой с тяжелыми кадрами.

В сети поделились своим мнением:

«Этот год мы не забудем никогда 😢 Мы сильны и мы несокрушимы; И мурашки сразу по всему телу(((( муравьи страха, тревожности 😢 но мы обязательно выстоим 💪✊ Слава Украине 💙💛 Героям Слава и большое спасибо;

Боже 😢а сердце щемит .И даже ее пособие. Неверится вообще; Моя жизнь впервые разрушила война в 2014, я осталась без жилья, без работы! Но тогда об этом немногие услышали! А в прошлом году снова!».

Напомним, украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Катериной Репяховой и их маленьким сыном на каникулы решили провести время в Буковеле.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.