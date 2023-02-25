Український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою та їхнім маленьким сином на канікули вирішили поїхати до Карпат. У мережі Катерина Репяхова показала їхній спільний знімок, який зворушив підписників блогера. Фото та відео з'явилося на сторінці Каті у соцмережах Інстаграм.

Катерина Репяхова поділилася добіркою щасливих курортних кадрів в оточенні найулюбленіших і найрідніших – чоловіка Віктора Павлика та синочка Михайлика.

Дружня сімейка розташувалася біля входу до готелю поряд із зеленою аркою. Віктор стоїть поряд із дружиною, а його кохана дружина позує, тримаючи на руках малюка. Щаслива родина зображена на вулиці. Під час прогулянки Буковелі, а також можна побачити романтичний знімок пари хореографа та ведучої.

"Син – це те, що змушує нас йти далі. Наш сенс життя!", – підписала кадр.

Душевні кадри сподобалися підписникам Катерини Репяхової і вони залишили коментарі під її постом: "Такий смішний та милий Міхасік на відео", "Хороша та щаслива родина, будьте завжди щасливі", "Діти - це найяскравіше і найчистіше явище... Вони приходять у наш світ, щоб дарувати тепло та ніжність, море усмішок, радості та щастя!".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

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