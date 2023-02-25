Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Катериной Репяховой и их маленьким сыном на каникулы решили поехать в Карпаты. В сети Екатерина Репяхова показала их совместный снимок, который умилил подписчиков блогера. Фото и видео появилось на странице Кати в соцсетях Инстаграм.

Екатерина Репяхова поделилась подборкой счастливых курортных кадров в окружении самых любимых и родных – мужа Виктора Павлика и сыночка Михаила.

Дружная семейка расположилась возле входа в отель рядом с зеленой аркой. Виктор стоит рядом с женой, а его любимая жена позирует, держа на руках малыша. Счастливая семья запечатлена на улице. Во время прогулки по Буковели, а также можно увидеть романтичный снимок пары хореографа и ведущей.

"Сын - это то, что заставляет нас идти дальше. Наш смысл жизни!", - подписала кадр.

Душевные кадры понравились подписчикам Екатерины Репяховой и они оставили комментарии под ее постом: "Такой смешной и милый Михасик на видео", "Хорошая и счастливая семья, будьте всегда счастливы", "Дети - это самое яркое и чистое явление... Они приходят в наш мир, чтобы дарить тепло и нежность, море улыбок, радости и счастья!".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.