Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, чим вражатиме глядачів свого документального фільму "Рік".

"Сьогодні рівно рік, як Росія почала війну проти України. Рік, як я почав збирати матеріали для свого документального проекту "Рік". В моїх відео дуже важлива емоційна складова, тому мені просто необхідно бути особисто присутнім в епіцентрі подій, щоб «пропустити їх через себе», відчути і поділитись з вами враженнями. Що відчували та бачили люди в Бучі, Балаклії, Херсоні? Розкажу і покажу. Це репортажі та емоції з місця подій", — пише Дмитро Комаров.

Оскільки Діма не військовий експерт, він вирішив для свого фільму взяти інтервью у людей, інформація від яких є першоджерелом.

"Про початок війни, оборону, наступи, контраступи, стратегію, тактику. Про те, як готувались та реалізовувались найважливіші події року. Про Київську, Харківську та Херсонську операції. Про обмін полоненими, про нашого супротивника, про секрети Сил оборони України, завдяки яким сьогодні ми всупереч прогнозам так званих "експертів" річної давнини можемо впевнено казати: пройшло 365 днів, як найбільша країна у світі, Росія, збиралась за 3-4 доби «взяти» країну, яка за площею в 30 разів менше – Україну", — наголосив ведучий.

Невідомі раніше деталі про рік повномасштабної війни Комарову розповіли командуючий Повітряних сил Микола Олещук, керівник ГУР МО Кирило Буданов, Міністр оборони Олексій Рєзніков, Начальник Генштабу Сергій Шаптала, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Президент України Володимир Зеленський, командуючий Сухопутними військами Олександр Сирський та інші.

"Ці інтервью у поєднанні з моїми військовими зйомками дають дуже цікавий погляд на події року. Ми зафіксували історію і в зоні бойових дій, і на деокупованих територіях, і відновили хронологію подій разом з людьми, які беспосередньо приймають рішення. Мабуть, на сьогодняшній день це найважливіша робота, над якою працювали ми з командою", — додав Дмитро Комаров.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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