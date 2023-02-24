В этот раз на своей странице в Instagram ведущий рассказал, чем поразит зрителей своего документального фильма "Год".



"Сегодня ровно год, как Россия начала войну против Украины. Год, как я начал собирать материалы для своего документального проекта "Год". В моих видео очень важна эмоциональная составляющая, поэтому мне просто необходимо лично присутствовать в эпицентре событий, чтобы пропустить их через себя, почувствовать и поделиться с вами впечатлениями. Что чувствовали и видели люди в Буче, Балаклее, Херсоне? Расскажу и покажу. Это репортажи и эмоции с места событий", — пишет Дмитрий Комаров.

Поскольку Дима не военный эксперт, он решил для своего фильма взять интервью у людей, информация от которых является первоисточником.

"О начале войны, обороне, наступлениях, контраступах, стратегии, тактике. О том, как готовились и реализовывались важнейшие события года. О Киевской, Харьковской и Херсонской операциях. Об обмене пленными, о нашем противнике, о секретах Сил обороны Украины, благодаря которым сегодня мы вопреки прогнозам так называемых "экспертов" годовой давности можем уверенно говорить: прошло 365 дней, как самая большая страна в мире, Россия, собиралась за 3-4 дня «взять» страну, которая по площади в 30 раз меньше – Украину", — подчеркнул ведущий.

Неизвестные ранее детали о годе полномасштабной войны Комарову рассказали командующий Воздушных сил Николай Олещук, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, Министр обороны Алексей Резников, Начальник Генштаба Сергей Шаптала, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и другие.

"Эти интервью в сочетании с моими военными съемками дают очень интересный взгляд на события года. Мы зафиксировали историю и в зоне боевых действий, и на деоккупированных территориях, и восстановили хронологию событий вместе с людьми, которые непосредственно принимают решения. Наверное, на сегодняшний день это самая важная работа, над которой работали мы с командой", - добавил Дмитрий Комаров.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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