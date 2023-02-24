Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала зворушливе чорно-біле фото своєї донечки Анастасії, яка тримає на руках песика.

"За виглядом собаки можна зрозуміти наскільки важкою була дорога…Про дату нашої зустрічі з Настею на кордоні, я пам’ятаю лише завдяки датованій галереї, бо тоді це здавалось вічністю… Пам’ятаю думки і стан, коли не розумієш, куди впаде наступна клята ракета і чи дочекаєшся дітей на кордоні… На той момент нас розділяло 2000 км… Відчуття страху та жаху, який не дає тобі дихати та приймати реальність… Я не хочу ретравматизаціі і поринати у спогади трьох найважчих днів у моєму житті. Та ми вистояли і кожен знайшов у собі суперсилу, яка назавжди залишиться з нами!", — написала Катерина Кухар під світлиною.

Українці в коментарях підтримали балерину:

"Найважче матері, що не може бути поряд із дитиною, коли вона їй найбільше потрібна…";

"Наша майбутня історія буде складатись із мільйона особистих історій…і від кожної щемить серце💔";

"Завдяки цій суперсилі про нас дізнався весь світ, але як же важко з нею буває, і навіть "супергерої" втомлюються. Пишіть, Катю, Ваша мудрість, воля, сила, талант дуже надихає, не дає опускати руки".

Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.