Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала зворушливе чорно-біле фото своєї донечки Анастасії, яка тримає на руках песика.
"За виглядом собаки можна зрозуміти наскільки важкою була дорога…Про дату нашої зустрічі з Настею на кордоні, я пам’ятаю лише завдяки датованій галереї, бо тоді це здавалось вічністю… Пам’ятаю думки і стан, коли не розумієш, куди впаде наступна клята ракета і чи дочекаєшся дітей на кордоні… На той момент нас розділяло 2000 км… Відчуття страху та жаху, який не дає тобі дихати та приймати реальність… Я не хочу ретравматизаціі і поринати у спогади трьох найважчих днів у моєму житті. Та ми вистояли і кожен знайшов у собі суперсилу, яка назавжди залишиться з нами!", — написала Катерина Кухар під світлиною.
Українці в коментарях підтримали балерину:
"Найважче матері, що не може бути поряд із дитиною, коли вона їй найбільше потрібна…";
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"Наша майбутня історія буде складатись із мільйона особистих історій…і від кожної щемить серце💔";
"Завдяки цій суперсилі про нас дізнався весь світ, але як же важко з нею буває, і навіть "супергерої" втомлюються. Пишіть, Катю, Ваша мудрість, воля, сила, талант дуже надихає, не дає опускати руки".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.