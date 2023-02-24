В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала трогательное черно-белое фото своей дочери Анастасии, которая держит на руках собачку.

"По виду собаки можно понять насколько тяжела была дорога... О дате нашей встречи с Настей на границе, я помню только благодаря датированной галерее, потому что тогда это казалось вечностью... Помню мысли и состояние, когда не понимаешь, куда упадет следующая проклятая ракета и дождешься ли детей на границе… На тот момент нас разделяло 2000 км… Чувство страха и ужаса, который не дает тебе дышать и принимать реальность… Я не хочу ретравматизации и погружаться в воспоминания трех самых трудных дней в моей жизни… Но мы выстояли и каждый нашел в себе суперсилу, которая навсегда останется с нами!", - написала Екатерина Кухар под фотографией.

Украинцы в комментариях поддержали балерину:

"Тяжелее всего матери, которая не может быть рядом с ребенком, когда она ему больше всего нужна ...";

"Наша будущая история будет состоять из миллиона личных историй…и от каждой щемит сердце💔";

"Благодаря этой суперсиле о нас узнал весь мир, но как же тяжело с ней бывает, и даже "супергерои" устают. Пишите, Катя, Ваша мудрость, воля, сила, талант очень вдохновляет, не дает опускать руки".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.