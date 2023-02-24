Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася і половину життя прожила в росії, тепер страждає через своїх екс-співвітчизників.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram дружина коміка поділилася спогадами про початок повномасштабного вторгнення.

"Я добре пам'ятаю цей день... Рік. А начебто вчора... Прокинулася одразу, з першим вибухом. Як постріл у голову. Війна... У сенсі, війна?! Другий вибух. Війна! Третій. Війна!!! Хлопчики солодко спали... Так хотілося подарувати їм ще один мирний ранок... Але ні... Далі, як у страшному кіно... Черги на заправках, затори на виїзд із міста, натовпи на вокзалі... Порожні магазини, а в холодильнику пачка пельменів і салат... І великий голодний собака. Сирени, ночі у підвалі... Новини, цілодобово новини, дзвінки, повідомлення... Надія... Надія на весну, на переговори, на здоровий глузд... На те, що це просто поганий сон... Сюр...", — пише Наталія Казаніна.

Сім'я зірки "Квартал 95" живе в Києві і, як і всі українці, змушена жити в страху.



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"Сюр триває вже рік... Рік страху, болю, сліз і втрат... Рік ненависті і боротьби з цією ненавистю... Рік безсоння, бо щодня я прокидаюся рівно о 4 ранку. Від вибухів. Навіть якщо вони просто в моїй голові... Рік сили, підтримки та гордості. Рік неймовірної любові до цієї сильної, відважної, самовідданої країни! Рік... Рік молитов та віри в нашу Перемогу!", - додала дружина Степана Казаніна.

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