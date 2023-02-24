В этот раз на своей странице в Instagram жена комика поделилась воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения.

"Я хорошо помню этот день… Год. А вроде как вчера… Проснулась сразу, с первым взрывом. Как выстрел в голову. Война… В смысле, война?! Второй взрыв. Война! Третий. Война!!! Мальчики сладко спали… Так хотелось подарить им еще одно мирное утро… Но нет… Дальше, как в страшном кино… Очереди на заправках, пробки на выезд из города, толпы на вокзале… Пустые магазины, а в холодильнике пачка пельменей и салат… И большая голодная собака. Сирены, ночи в подвале… Новости, сутками новости, звонки, сообщения… Надежда… Надежда на весну, на переговоры, на здравый смысл… На то, что это просто дурной сон… Сюр…", — пишет Наталья Казанина.

Семья звезды "Квартал 95" живет в Киеве и, как и все украинцы, вынуждена жить в страхе.



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"Сюр длится уже год… Год страха, боли, слёз и потерь… Год ненависти и борьбы с этой ненавистью… Год бессонницы, ибо каждый день я просыпаюсь ровно в 4 утра. От взрывов. Даже если они просто в моей голове… Год силы, поддержки и гордости. Год невероятной любви к этой сильной, отважной, самоотверженной стране! Год… Год молитв и веры в нашу Победу!", — добавила супруга Степана Казанина.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

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