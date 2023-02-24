Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Папік". Знаменитість у перші тижні переїхала до Німеччини і лише нещодавно повернулася до України. Поки Петрожицька була в іншій країні, вона активно займалася активістом та виходила на проукраїнські мітинги. При цьому зірка зізнавалася, що роботи весь цей час вона не мала. Але Даша застала перші тижні війни і у своєму Інстаграмі вирішила показати, як їх пережила.
"Рік як один день.
Переоцінка всього життя за мить.
Ми ніколи не будемо такими, якими були. Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо!
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Я весь рік повторюю одне – я пишаюся вами, українці! Ви-найкращі у всьому світі!
Вічна подяка захисникам та захисникам!
Вічна Слава Героям!
Вічна пам'ять Ангелам!", - написала Петрожицька у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Перемога вже поряд";
"Лютий і бій дають ще лютіше. Знатиме пекло - що таке - завзяття, потечуть всі чорти від нашого - багаття";
"Вас любимо, перемогти та приїхати до нас до Москви, можна на танку. Тризуб на монеті знайшли і на території міста Володимир".
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