Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой шоу "Папик". Знаменитость в первые недели переехала в Германию и только недавно вернулась в Украину. Пока Петрожицкая была в другой стране, она активно занималась активистом и выходила на проукраинские митинги. При этом звезда признавалась, что работы все это время у нее не было. Но Даша застала первые недели войны и в своем Инстаграм решила показать, как их пережила.

"Год как один день.

Переоценка всей жизни за мгновение.

Мы никогда не будем такими, какими были. Никогда не простим! Никогда не забудем!

Я весь год повторяю одно – я горжусь вами, украинцы! Вы-лучшие во всем мире!!!

Вечная благодарность защитникам и защитницам!

Вечная Слава Героям!

Вечная память Ангелам!", - написала Петрожицкая в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Победа уже рядом";

"Февраль и бой дают еще яростнее. Будет знать ад - что такое - рвение, потекут все черти от нашего -костра";

"Вас любим, победить и приехать к нам в Москву, можно на танке. Трезубец на монете нашли и на территории города Владимир".

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