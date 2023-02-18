Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Знаменитость после начала полномасштабной войны отправилась в Германию, где пробыла практически год. А недавно артистка решила обратно приехать в Украину и уже успела попасть под два недавних обстрела. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Петрожицкая поделилась кадрами перед отъездом из Украины.

"Пока все на аудиенции с королем Джоффри Баратеоном, я имею ввиду на киноинтесиве с Джеком Глисоном, я упаковываюсь в поезд. Хотя знаю, что скоро вернусь, но все равно как-то грустно. Пока, Киев", - сказала Петрожицкая на кадрах.

Уже на следующих кадрах Дарья была в Варшаве, Польша.

"Ну, все, скорее всего, я пропадаю немного из сторис на два дня. Сегодня мне нужно выучить кучу текста на английском языке, а завтра уметь как-то красивенько на нем говорить, поэтому буду учиться", - сказала звезда в последнем сторис, предупреждая об отсутствии.

Стоит отметить, Дарья активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и ходила на все митинги в Германии.

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