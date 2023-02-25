Популярна українська актриса повернулася знову до України, почавши показувати кадри зі свого життя. Ксенія Мішина також не приховує, які процедури для обличчя робить, як доглядає себе та якими методами худне.

На цей раз Мішина вирішила похвалитися однією з процедур, яка тримає її у формі. У салоні краси Ксенія зробила кілька кадрів.

Процедура GlowSolution – це новинка у сфері комплексного догляду за шкірою, що поєднує гідропілінг, мікродермабразію, багаторівневий масаж аж до рівня SMAS, ультразвукові потоки. Таким чином, артистка вирішила підтягнути, освіжити та схудшувати за шкірою.

"Люблю, дівчатка, це топ процедури для зволоження та ліфтингу" - ділиться Мішина.

Зазначимо, незважаючи на всю свою унікальність, гідропілінги не вирішують усіх проблем шкіри. Наприклад, прищі та розацеа.

Раніше відома артистка вирішила цього разу показати, як провела вільний час із сином і чим змогла розважити себе під час поїздки. Вони вирішили облетіти кілька країн, тому Мішина похвалилася в Інстаграм щасливим моментом.

«Вибачте, а де все??? У мене взагалі прем'єра 😄 »- жартівливо помітила Мішина, прогулюючись на червоній доріжці.

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