Популярная украинская актриса вернулась снова в Украину, начав показывать кадры из своей жизни. Ксения Мишина также не скрывает, какие процедуры для лица делает, как ухаживает за собой и какими методами худеет.

В этот раз Мишина решила похвалиться одной из процедур, которая держит ее в форме. В салоне красоты Ксения сделала несколько кадров.

Процедура GlowSolution – это новинка в сфере комплексного ухода за кожей, сочетающая в себе гидропилинг, микродермабразию, многоуровневый массаж вплоть до уровня SMAS, ультразвуковые потоки. Таким образом, артистка решила подтянуть, освежить и похуаживать за кожей.

"Обожаю, девочки, это топ процедуры для увлажнения и лифтинга" - делится Мишина.

Отметим, несмотря на всю свою уникальность, гидропилинги не решают всех кожных проблем. Например, прыщи и розацеа.

Ранее известная артистка решила в этот раз показать, как провела свободное время с сыном и чем смогла развлечь себя во время поездки. Они решили облетететь несколько стран, поэтому Мишина похвалилась в Инстаграм счастливым моментом.

«Извините, а где все??? У меня вообще-то премьера 😄» - шутливо подметила Мишина, прогуливаясь на красной дорожке.

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