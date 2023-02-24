Українська співачка Настя Каменських чесно висловилася, що думає про своє життя за цей рік.

Настя Каменських вирішила висловитися про підсумки найважчого року у житті кожного українця, не забула при цьому артистка підбити особисті підсумки. При цьому чутки про проблеми в особистому житті артистки з'являються.

«1 рік, 365 днів, 52 тижні, 8760 годин, як українці демонструють усьому світу свою силу та міць. Як кожен з нас прокинувся від жахливих новин і руками, що тремтять, набирав номери телефонів рідних, щоб допомогти.

Це рік болю, втрат та тотальної переоцінки життя. Але й рік, коли гордість за те, що ти українець стала безмежною, коли любов до Батьківщини досягла найвищої точки, а бажання допомагати чимось можеш перетворилося на головну місію життя» - написала Каменських.

Вона також додала, що кожен із нас пережив, мабуть, найскладніші часи. Але завдяки нашим неймовірним воїнам, лікарям, рятувальникам, волонтерам та багатьом українцям ми вистояли і стоятимемо.

Зазначимо, особисте життя українського зіркового подружжя Насті Каменських та Потапа останнім часом дуже хвилює їх шанувальників. Після повернення з-за кордону вони жодного разу не з'явилися на публіці вдвох і не дали жодного спільного інтерв'ю, що спровокувало чутки про їхнє розставання.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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