Украинская певица Настя Каменских честно высказалась, что думает о своей жизни за этот год.

Настя Каменских решила высказаться об итогах самого тяжелого года в жизни каждого украинца, не забыла при этом артистка подвести личные итоги. При этом слухи о проблемах в личной жизни артистки продолжают появляться.

«1 год, 365 дней, 52 недели, 8760 часов, как украинцы демонстрируют всему миру свою силу и мощь. Как каждый из нас проснулся от ужасных новостей и трясущимися руками набирал номера телефонов родных, чтобы помочь.

Это год боли, утрат и тотальной переоценки жизни. Но и год, когда гордость за то, что ты украинец стала безграничной, когда любовь к Родине достигла самой высокой точки, а желание помогать чем можешь превратилось в главную миссию жизни» - написала Каменских.

Она также добавила, что каждый из нас пережил, пожалуй, самые сложные времена. Но благодаря нашим невероятным воинам, врачам, спасателям, волонтерам и многим украинцам мы выстояли и будем стоять.

Отметим, личная жизнь украинских звездных супругов Насти Каменских и Потапа в последнее время очень волнует их поклонников. После возвращения из-за границы они ни разу не появились на публике вдвоем и не дали никакого общего интервью, что спровоцировало слухи об их расставании.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.