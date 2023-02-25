Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, розпочалася кривава повномасштабна війна в Україні — російська армія вторглася на наші території та розпочала геноцид нашого народу. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася своїми спогадами про той день, який змінив життя України назавжди.

Телеведучий Юрій Горбунов згадав, як того страшного ранку разом із дружиною Катериною Осадчою прокинувся від вибухів за вікном. Горбунов зізнався, що тоді дивився на хаос навколо і був зовсім не готовий до цього, але заради дітей зміг оволодіти собою та рухатися далі.

"Рік тому, о 4.20 ранку пролунав вибух, від якого ми прокинулися! Будинок здригнувся! Підскочили, відкрили штори — стовп диму від вибуху, зовсім недалеко від нас! Що це таке? Невже всі розмови та страхи про війну таки стали реальністю? Хапаю телефон — там уже неприйняті дзвінки та повідомлення: "Прокидайтесь, нас бомбять!" Почалася війна! Сусіди — вже хтось пакував валізи, хтось стояв на вулиці і не розумів що робити! Плакали! Ми не були готові до такого! Безвідповідальні! Баки в авто порожні, тривожна валіза не зібрана, холодильник майже порожній! Але саме діти, змусили нас прийти до тями і діяти", — пригадав ведучий Юрій Горбунов.

Незважаючи на все, Горбунов вірить, що незабаром на Україну чекає перемога.

"Пройшов рік! Рік, що змінив усіх нас! Змінив Україну! Змінив світ! Віримо, що новий рік буде переможним! Сумніви не має жодної краплі! Але досі не можу відповісти на запитання — "Як таке могло взагалі статися?", — написав ведучий Юрій Горбунов.

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.

Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

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