Українська ведуча Катерина Осадча зворушливо привітала свого чоловіка Юрія Горбунова зі святом, а він її у відповідь.

Цього року 14 лютого, коли святкують День Святого Валентина, затьмарений війною. Багато хто проводить цей день без своїх половинок, але незважаючи на це українські знаменитості знайшли сили, щоб присвятити своїм коханим теплі слова. Українська ведуча Катерина Осадча зворушливо привітала свого чоловіка Юрія Горбунова зі святом та написала посаду в Інстаграм .

"Цей день для того, щоб ще раз сказати дякую і люблю) Дякую за твоє кохання, люблю тебе!", - Катерина Осадча написала Юрію Горбунову у підписі до знімку.

Зірка додала, що цей рік кохання в сім'ях та парах проходило випробування нервами, стресом, розпачом та втратами.

"Не в моїх силах залікувати всі рани в душі, але знайте, що настане світлий день і день кохання знову буде, як раніше, без присмаку печалі", - вважає Катерина Осадча .

Ведучий Юрій Горбунов також поділився фото коханої у соцмережах та написав: "День усіх закоханих! Добре, що це свято є! Якби не було, варто було б придумати! Це ще одна нагода сказати коханій людині – я тебе люблю! Україна переможе, бо кохання завжди перемагає!!".

Таким чином подружжя обмінялося милими повідомленнями у мережі.

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