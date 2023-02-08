Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав чарівне фото із зірковими колегами.
Схоже, Юрій вирішив зробити миле селфі десь у залаштунці прямого ефіру "Сніданку з 1+1". Перед камерою він з'явився разом з Єгором Гордєєвим та Нелею Шовкоплясом, вони дивляться в камеру і смішно позують.
У підписі до публікації Горбунов написав: "Всім доброго ранку! Це Сніданок! Пишіть, як ви, де ви!?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:
"Вітаю! Львів!".
"Ви найкращі".
"Привіт з Волині".
"Привіт! Одеса! Холодно".
"Привіт із теплої Іспанії!".
"Доброго ранку з Івано-Франківська".
"Привіт, Хмельницька область".
"Доброго ранку, з Борислава".
"Доброго ранку, Дніпро!".
"Жовті Води. Стільки снігу нападало, але холодно".
"Сонце, мороз, хороша погода, все гаразд. Харківська область".
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