Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав чарівне фото із зірковими колегами.

Схоже, Юрій вирішив зробити миле селфі десь у залаштунці прямого ефіру "Сніданку з 1+1". Перед камерою він з'явився разом з Єгором Гордєєвим та Нелею Шовкоплясом, вони дивляться в камеру і смішно позують.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Всім доброго ранку! Це Сніданок! Пишіть, як ви, де ви!?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Вітаю! Львів!".

"Ви найкращі".

"Привіт з Волині".

"Привіт! Одеса! Холодно".

"Привіт із теплої Іспанії!".

"Доброго ранку з Івано-Франківська".

"Привіт, Хмельницька область".

"Доброго ранку, з Борислава".

"Доброго ранку, Дніпро!".

"Жовті Води. Стільки снігу нападало, але холодно".

"Сонце, мороз, хороша погода, все гаразд. Харківська область".

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