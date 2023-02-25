Телеведущий Юрий Горбунов вспомнил, как в то страшное утро вместе с женой Екатериной Осадчей проснулся от взрывов за окном.

Ровно год назад, 24 февраля 2022, началась кровавая полномасштабная война в Украине — российская армия вторглась на наши территории и начала геноцид нашего народа. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм поделилась своими воспоминаниями о том дне, который изменил жизнь Украины навсегда.

Телеведущий Юрий Горбунов вспомнил, как в то страшное утро вместе с женой Екатериной Осадчей проснулся от взрывов за окном. Горбунов признался, что тогда смотрел на хаос вокруг и был совсем не готов к этому, но ради детей смог овладеть собой и двигаться дальше.

"Год назад, в 4.20 утра прогремел взрыв, от которого мы проснулись! Дом вздрогнул! Подскочили, открыли шторы — столб дыма от взрыва, совсем недалеко от нас! Что это такое? Неужели все разговоры и страхи о войне, таки стали реальностью? Хватаю телефон — там уже непринятые звонки и сообщения: "Просыпайтесь, нас бомбят!". Началась война! Соседи — уже кто-то упаковывал чемоданы, кто-то стоял на улице и не понимал что делать! Наши дети хоть и были напуганы, но не плакали! Мы не были готовы к такому! Безответственные! Баки в авто пустые, тревожный чемодан не собран, холодильник почти пуст! Но именно дети, заставили нас прийти в себя и действовать", — припомнил ведущий Юрий Горбунов.

Несмотря на все, Горбунов верит, что совсем скоро Украину ждет победа.

"Прошел год! Год изменивший всех нас! Изменил Украину! Изменил мир! Верим что новый год будет победным! Сомнения не имеет никакой капли! Но до сих пор, не могу ответить на вопрос — "Как такое могло вообще произойти?", — написал ведущий Юрий Горбунов.

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.