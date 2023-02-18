Юрій Горбунов і Катя Осадча разом виховують двох синів — Івана, який народився в 2017 році, та маленького Данила, народженого в 2021. Крім того, телеведуча має дорослого сина від першого шлюбу — 20-річного Іллю.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов присвятив пост своєму старшому синові, якому виповнилося 6 років.

"З Днем народження, мій хлопчик! Мій первісток! Мій син!! Мій Іван!! Наш Івасик!! 6 рочків тобі сьогодні!! Так ніби вчора тримав тебе на руках в перші хвилини твого народження!! Сказати як я тебе люблю словами, не можливо!! Ти наша з мамою гордість!!Наша радість!! Наше майбутнє! Ніколи б не подумав, що тобі доведеться дізнатися що таке війна!! Але в тому, що ми переможемо-сумніву немає! І ти будеш жити, виростати і любити в найкращій в світі країні-Україні!! З Днем народження, мій хлопчик!!!! Нехай збудуться всі твої мрії!!", — написав ведучий під зворушливими родинними фото.

У коментарях до привітань приєдналося багато українських знаменитостей, серед яких Потап, Марічка Падалко, Дзідзьо, олександр Пономарьов, Соня Плакидюк, Марина Боржемська, Олексій Суханов та інші.

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