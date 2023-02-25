Неподалік лінії фронту "Антитіла" зняли відеокліп, коли батальйон відвели на відновлення з передової в Бахмутському напрямку.

У річницю цієї страшної війни гурт "Антитіла" випустив акустичну версію пісні "Фортеця Бахмут". Відео було опубліковано Тарасом Тополем на сторінці групи в Інстаграм .

Музиканти уточнили, що представили акустичну версію на згадку про загиблих побратимів 130 Батальйону територіальної оборони, 241 бригади Збройних Сил України у визвольній війні проти російських окупантів.

Неподалік лінії фронту "Антитіла" зняли відеокліп, коли батальйон відвели на відновлення з передової в Бахмутському напрямку. У кадрі рідна для музикантів четверта рота та бойові медики підрозділу "Маестро", з якими вони служили. В акустичній версії чути смуток за побратимами та повагу їм, рішучість на помсту за кожну зламану українську долю.

"Усім, хто на щиті та зі щитом – присвячується. Вічна слава Героям, які на щиті", – зазначили артисти у підписі до кліпу.

Варто зазначити, що цей трек гурт "Антитіла" співав про місто, яке стало символом незламності та мужності українського народу. Щодня там точаться важкі бої, українські захисники постійно відбивають атаки супротивника.

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