Христина Решетник розповіла, що їхні сини Дмитро, Іван та Саша дуже подорослішали за останній рік.

Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, розпочалася кривава повномасштабна війна в Україні — російська армія вторглася на наші території та розпочала геноцид нашого народу. Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник поділилися, як за цей рік змінилися їхні троє синів. Про це вони розповіли в Інстаграм.

Христина Решетник розповіла, що їхні сини Дмитро, Іван та Саша дуже подорослішали за останній рік і, найжахливіше, вже звикли до тривог, розрізняють звуки літаків, шахедів та ракет. І часто поводяться дорослішими, ніж батьки.

"Діти війни та підземелля... Вони часто навіть спокійніші за нас, дорослих. І старші заспокоюють найменшого Сашка, щоб не боявся звуків, бо наші військові нас охороняють. Щоразу стискається серце, коли це чуємо. Але тим не менш, ми точно знаємо, що вони щасливі, щасливі бути з нами, щасливі жити у вільній Україні", - розповіли Григорій Решетник та Христина.

На фото вони позували разом із трьома синами на парковці, де ховаються під час повітряних тривог. У коментарях користувачі мережі ділилися своїми спогадами про початок вторгнення Росії в Україну, а також розповідали про своїх дітей.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.