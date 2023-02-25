Кристина Решетник рассказала, что их сыновья Дмитрий, Иван и Саша очень повзрослели за последний год.

Ровно год назад, 24 февраля 2022, началась кровавая полномасштабная война в Украине — российская армия вторглась на наши территории и начала геноцид нашего народа. Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник поделились, как за этот год изменились их трое сыновей. Об этом они рассказали в Инстаграм.

Кристина Решетник рассказала, что их сыновья Дмитрий, Иван и Саша очень повзрослели за последний год и, самое ужасное, уже привыкли к тревогам, различают звуки самолетов, шахедов и ракет. И часто ведут себя взрослее, чем родители.

"Дети войны и подземелья... Они часто даже спокойнее нас, взрослых. И старшие успокаивают самого маленького Сашу, чтобы не боялся звуков, потому что наши военные нас охраняют. Каждый раз сжимается сердце, когда слышим это. Но тем не менее, мы точно знаем, что они счастливы, счастливы быть с нами, счастливы жить в свободной Украине", - рассказали Григорий Решетник и Кристина.

На фото они позировали вместе с тремя сыновьями на парковке, где прячутся во время воздушных тревог. В комментариях пользователи сети делились своими воспоминаниями о начале вторжения рф в Украину, а также рассказывали о своих детях.

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