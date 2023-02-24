На своїй сторінці в Instagram Маша Кравець поділилася зворушливими фото в день свого 20-річчя, зроблені на прогулянці з песиком по Києву.

"Так вийшло, що я народилася у день, який зовсім не хочеться святкувати. День, котрий ліпше просто стерти з пам’яті та забути весь той жах. Цей рік був найскладнішим для українців. Кожен з нас пережив його по-своєму, зазнав своїх жахливих втрат, своїх тяжких травм. Але й кожен подорослішав. І, думаю, не на один, а одразу на декілька років.. тільки не зрозуміло, добре це, чи погано", — пише донька зірки "Квартал 95".

З початку вторгнення рф Марія провела за кордоном 4 місяці, але потім нарешті повернулася на Батьківщину.

"Та все ж таки, сьогодні 24.02.2023 і мені 20. Є лише два бажання [хоча кажуть, що їх не можна розповідати, та одним я поділюсь]. По-перше, мрію зустріти свій 21-й день народження в Україні, де кожен клаптик землі під мирним небом. А по-друге, думаю ви самі знаєте 😏Дякую ЗСУ, що маю змогу в цей день бути вдома в Україні, у своєму рідному місті, з найближчими🤍Перемоги нам! Слава Україні! Слава ЗСУ", — наголосила Маша Кравець.

Українці в коментарях приєднуються до привітань: "З Днем народження! Красуня 😘🥰😍Вдихай аромати життя на повні груди і даруй щирі посмішки оточуючим. Знаю, у тебе все складеться на відмінно!".

Нагадаємо, зірки Кварталу не змогли стримати сліз просто на сцені.

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