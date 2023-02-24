На своей странице в Instagram Маша Кравец поделилась трогательными фото в день своего 20-летия, сделанные на прогулке с собачкой по Киеву.

"Так получилось, что я родилась в день, который совсем не хочется праздновать. День, который лучше просто стереть из памяти и забыть весь ужас. Этот год был самым сложным для украинцев. Каждый из нас пережил его по-своему, испытал свои ужасные потери, свои тяжелые травмы. Но и каждый повзрослел. И, думаю, не на один, а сразу на несколько лет… только не понятно, хорошо это или плохо", — пишет дочь звезды «Квартал 95».

С начала вторжения рф Мария провела за границей 4 месяца, но потом наконец-то вернулась на Родину.

"И все же, сегодня 24.02.2023 и мне 20. Есть только два желания [хотя говорят, что их нельзя рассказывать, но одним я поделюсь]. Во-первых, мечтаю встретить свой 21-й день рождения в Украине, где каждый клочок земли под мирным небом. А во-вторых, думаю вы сами знаете 😏Благодарю ВСУ, что имею возможность в этот день быть дома в Украине, в своем родном городе, с самыми близкими🤍Победы нам! Слава Украине! Слава ВСУ", — подчеркнула Маша Кравец.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С Днем рождения! Красотка 😘🥰😍Вдыхай ароматы жизни полной грудью и даруй искренние улыбки окружающим. Знаю, у тебя все сложится на отлично!".

Напомним, звезды Квартала не смогли сдержать слез прямо на сцене.

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