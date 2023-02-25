Фотографіями своєї рідної школи №47 у Маріуполі ведучий Андрій Бєдняков поділився у сторіс у Instagram та згадав, якою була школа до окупації.

Український ведучий Андрій Бєдняков, який став зіркою після травел-шоу "Орел і Решка", народився та виріс в українському Маріуполі, яке перебуває під окупацією російських загарбників. Росіяни забрали життя тисяч мирних жителів і продовжують зносити будинки. Ведучий показав в Інстаграмі, що російські окупанти зробили з його школою і емоційно на це відреагував.

Фотографіями своєї рідної школи №47 у Маріуполі ведучий поділився у сторіс у Instagram і згадав, якою була школа до окупації.

"Моя школа, в якій я навчався. Відразу біля мого будинку, який знесли. Вона була однією з найкращих шкіл у місті. Сучасна. І фантастичний спортивний сектор: велике футбольне поле, баскетбольний та мініфутбольний майданчики, бігові доріжки покриттям з м'яким. Про таке. можна було лише мріяти, коли я займався легкою атлетикою", – розповів Андрій Бєдняков.

Зараз же окупанти перефарбували будинок у свій так званий "триколор" та повісили російські прапори.

"Розфарбували, бл*ть, в інші кольори. Повісили якісь вигадані прапори по комп'ютерній грі і хизуються. Ви все вкрали у своєму житті! Якщо воно звичайно ваше, і ви його теж у когось не спіз*или", - обурився Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.