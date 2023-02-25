Фотографиями своей родной школы №47 в Мариуполе ведущий Андрей Бедняков поделился в сторис в Instagram и вспомнил, какой была школа до оккупации.

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который стал звездой после травел-шоу "Орел и Решка", родился и вырос в украинском Мариуполе, которое находится под оккупацией российских захватчиков. Россияне унесли жизни тысяч мирных жителей и продолжают сносить дома. Ведущий показал в Инстаграм, что российские оккупанты сделали с его школой и эмоционально на это отреагировал.

Фотографиями своей родной школы №47 в Мариуполе ведущий поделился в сторис в Instagram и вспомнил, какой была школа до оккупации.

"Моя школа, в которой я учился. Сразу возле моего дома, который снесли. Она была одной из лучших школ в городе. Современная. И фантастический спортивный сектор: большое футбольное поле, баскетбольная и минифутбольная площадки, беговые дорожки покрытием с мягким. О таком можно было только мечтать, когда я занимался легкой атлетикой", – рассказал Андрей Бедняков.

Сейчас же оккупанты перекрасили здание в свой так называемый "триколор" и повесили российские флаги.

"Раскрасили, бл*ть, в другие цвета. Повесили какие-то выдуманные флаги по компьютерной игре и щеголяют. Вы все украли в своей жизни! Если оно конечно ваше, и вы его тоже у кого-то не сп*здили", — возмутился Андрей Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.