Єлизавета Глінська показала, як приготувати капустяні чебуреки, в яких замість тіста використаємо листки капусти (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Ця страва стала улюбленою для моєї родини! Надзвичайно смачно, просто і доступно! Приготувати може кожен", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 велика капустина

500 г телятини, яловичини або свинини

3 цибулини

50 мл холодної води

сіль, чорний перець (за смаком)

3 яйця

соняшникова олія

Робимо надрізи на капусті, як показано у відео. Опускаємо в киплячу воду, відокремлюємо капустяне листя. Залишаємо їх у киплячій воді на 2-3 хвилини, щоб листя стало м'яким. Качан, який залишився із залишком капустяного листя, натираємо на терці. Додаємо натерту цибулю, м'ясний фарш, сіль та перець за смаком. Перемішайте.

Покладіть фарш тонким шаром на одну сторону листа капусти, закрийте другою.

"Розмішайте яйця. Перед тим, як смажити чебуреки, опустіть їх у яйця. Обсмажуйте з обох боків на розігрітій пательні під кришкою, із додаванням рослинної олії", — пояснила Єлизавета Глінська.

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