Елизавета Глинская показала, как приготовить капустные чебуреки, в которых вместо теста используем листья капусты (чтобы посмотреть видео, проскройте новость до конца).

"Это блюдо стало любимым для моей семьи! Необычайно вкусно, просто и доступно! Приготовить может каждый", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 большая капуста

500 г телятины, говядины или свинины

3 луковицы

50 мл холодной воды

соль, черный перец (по вкусу)

3 яйца

подсолнечное масло

Делаем надрезы на капусте, как показано в видео. Опускаем в кипящую воду, отделяем капустные листья. Оставляем их в кипящей воде на 2-3 минуты, чтобы листья стали мягкими. Кочан, оставшийся с остатком капустных листьев, натираем на терке. Добавляем натертый лук, мясной фарш, соль и перец по вкусу. Перемешайте.

Положите фарш тонким слоем на одну сторону листа капусты, закройте другой.

"Размешайте яйца. Перед тем, как жарить чебуреки, опустите их в яйца. Обжаривайте с обеих сторон на разогретой сковороде под крышкой, с добавлением растительного масла", - пояснила Елизавета Глинская.

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