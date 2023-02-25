Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на Путіна та Лукашенка, приурочивши її до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У своїй пародії Юрій пофантазував на тему того, як Лукашенко зателефонував Путіну 24 лютого і "вітає" його з роковинами "спеціальної військової операції", в ході якої той планував захопити Київ за три дні. При цьому Лукашенко тримає в руках тарілку з тортом і свічкою-одинаком.

У підписі до відео на ютуб Великий написав: "Рівно рік тому, цього дня, на нашу країну підло напали. Вони вірили, що зможуть взяти за 3 дні Київ, вони з усмішкою говорили: "Що там тієї України?", вони були впевнені, що тут на них чекають. ВОНИ ПОМИЛИЛИСЯ. Слава нашим воїнам, які захищають нашу країну, слава всім, хто наближає нашу перемогу, і, вічна пам'ять тим, хто її не дочекався. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА. Слава Україні!".

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