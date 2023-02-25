Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на Путина и Лукашенко, приурочив ее к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину.

В своей пародии Юрий пофантазировал на тему того, как Лукашенко позвонил Путину 24 февраля и как бы "поздравляет" его с годовщиной "специальной военной операции", в ходе которой тот планировал захватить Киев за три дня. При этом, Лукашенко держит в руках тарелку с тортом и свечкой-единичкой.

В подписи к видео на ютуб Великий написал: "Ровно год назад, в этот день, на нашу страну подло напали. Они верили, что смогут взять за 3 дня Киев, они с улыбкой говорили: "Что там той Украины?", они были уверены, что здесь их ждут. ОНИ ОШИБЛИСЬ. Слава нашим воинам, защищающим нашу страну, слава всем, кто приближает нашу победу, и вечная память тем, кто ее не дождался. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА. Слава Украине!".

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