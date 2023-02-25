Ганна Богдан, переможниця одного із сезоно реаліті-шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком, щодня ділиться чимось новим, розповідає про себе та вражає шанувальників. На цей раз вона вирішила обговорити день, який запам'ятається на все життя для багатьох українців.

Багато людей досі пам'ятають свої відчуття та деталі того, що відбувалося того дня. Багато жителів столиці залишали місто, боячись за свою безпеку. Деякі люди досі не можуть повернутися додому, тому що їхні будинки були зруйновані під час бойових дій.

"Спочатку, перші 5 хвилин я не могла говорити, я дзвонила мамі і в трубку мовчала, було сильне почуття страху. Потім взяла себе в руки, поїхала до мами, зрозуміла, що потрібно виїжджати з Києва, забрали кішок, через 10 хвилин упакували речі і взяли все необхідне. Ми не залишили свою країну, ми поїхали у безпечніше місце" - згадала Анна про минуле.

«Пам'ятаю все, ніби вчора все було, щохвилини, кожен рух... Ніколи не забуду, це всередині, глибоко, назавжди; Звичайно пам'ятаю, цей день відобразився на все життя (((; Цей день неможливо забути);

«Страх, ступор, невизначеність, двоє дітей, біль, розпач, безвихідь, безпорадність……. Я не їла від слова зовсім 7 днів, постійно рвала на стресі! - Згадали українці також свій біль.

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