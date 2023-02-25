Известная блогерша Анна Богдан была одной из победительниц "Холостяка", решила рассказать о непростой жизни в последнее время.

Анна Богдан, победительница одного из сезоно реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, каждый день делится чем-то новым, рассказывает о себе и впечатляет поклонников. В этот раз она решила обсудить день, который запомнится на всю жизнь для многих украинцев.

Многие люди до сих пор помнят свои ощущения и детали происходившего в тот день. Многие жители столицы покидали город, боясь за свою безопасность. Некоторые люди до сих пор не могут вернуться домой, потому что их дома были разрушены в ходе боевых действий.

"Поначалу, первые 5 минут я не могла говорить, я звонила маме и в трубку молчала, было сильно чувство страха. Потом взяла себя в руки, поехала к маме, поняла, что нужно выезжать из Киева, забрали кошек, через 10 минут упаковали вещи и взяли все необходимое. Мы не покинули свою страну, мы поехали в более безопасное место" - вспомнила Анна о прошлом.

«Помню все, будто вчера все было, каждую минуту, каждое движение... Никогда не забуду, это внутри, глубоко, навсегда😢; Конечно помню, этот день запечатлелся на всю жизнь (((; Этот день невозможно забыть;

«Страх, ступор, неопределенность, двое детей, боль, отчаяние, безысходность, беспомощность……. Я не ела от слова совсем 7 дней, постоянно рвала на стрессе!» - вспомнили украинцы также свою боль.

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