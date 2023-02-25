Ганна Саліванчук уже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Іноді на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка ділиться з шанувальниками рецептами страв, які готує для себе та своєї родини. Цього разу вона показала, як приготувати легкий бананово-шоколадний тортик за 4 хвилини.
Для коржів нам знадобляться такі інгредієнти:
- банани 3 шт
- яйця 3 шт
- какао 50 гр
- розпушувач 1,5 чайні ложки
Нарізаємо банани, додаємо до них яйця, какао та розпушувач. Все добре перемішуємо та відправляємо в мікрохвильову піч на 4-8 хвилин (залежно від того, яка у вас піч).
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Для крему беремо:
- домашній сир 120 гр
- сметана 75 гр
- цукор 50 гр
Дістаємо з мыкрохвильовки основу тортика, розрізаємо навпіл і переказуємо кремом. Потім поливаємо шоколадом і прикрашаємо ягодами або фруктами за бажанням.
Шанувальники Саліванчук у коментарях оцінили рецепт: "Аню, щиро Вам дякую за рецепт! ❤️Я вже зробила цей десерт, він неймовірно смачний і тепер мій один з улюблених. Швидко, смачно і підіймає настрій!!!!".
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