Ганна Саліванчук уже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Іноді на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка ділиться з шанувальниками рецептами страв, які готує для себе та своєї родини. Цього разу вона показала, як приготувати легкий бананово-шоколадний тортик за 4 хвилини.

Для коржів нам знадобляться такі інгредієнти:

банани 3 шт

яйця 3 шт

какао 50 гр

розпушувач 1,5 чайні ложки

Нарізаємо банани, додаємо до них яйця, какао та розпушувач. Все добре перемішуємо та відправляємо в мікрохвильову піч на 4-8 хвилин (залежно від того, яка у вас піч).

Для крему беремо:

домашній сир 120 гр

сметана 75 гр

цукор 50 гр

Дістаємо з мыкрохвильовки основу тортика, розрізаємо навпіл і переказуємо кремом. Потім поливаємо шоколадом і прикрашаємо ягодами або фруктами за бажанням.

Шанувальники Саліванчук у коментарях оцінили рецепт: "Аню, щиро Вам дякую за рецепт! ❤️Я вже зробила цей десерт, він неймовірно смачний і тепер мій один з улюблених. Швидко, смачно і підіймає настрій!!!!".

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