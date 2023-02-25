Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Иногда на своей странице в Instagram 37-летняя артистка делится с поклонниками рецептами блюд, которые готовит для себя и своей семьи. В этот раз она показала, как приготовить легкий бананово-шоколадный тортик за 4 минуты.

Для коржей нам понадобятся следующие ингредиенты:

бананы 3 шт

яйца 3 шт

какао 50 гр

разрыхлитель 1,5 чайные ложки

Нарезаем бананы, добавляем к ним яйца, какао и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем и отправляем в микроволновку на 4-8 минут (в зависимости от того, какая у вас печь).

Для крема берем:

творог 120 гр

сливки 75 г

сахар 50 гр

Достаем из мыкроволновки основу тортика, разрезаем пополам и перемазываем кремом. Затем поливаем шоколадом и украшаем ягодами или фруктами по желанию.

Поклонники Саливанчук в комментариях оценили рецепт: "Аня, искренне благодарю Вас за рецепт! ❤️Я уже сделала этот десерт, он невероятно вкусен и теперь мой один из любимых. Быстро, вкусно и поднимает настроение!!!!".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.

Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.