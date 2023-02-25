Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
Иногда на своей странице в Instagram 37-летняя артистка делится с поклонниками рецептами блюд, которые готовит для себя и своей семьи. В этот раз она показала, как приготовить легкий бананово-шоколадный тортик за 4 минуты.
Для коржей нам понадобятся следующие ингредиенты:
- бананы 3 шт
- яйца 3 шт
- какао 50 гр
- разрыхлитель 1,5 чайные ложки
Нарезаем бананы, добавляем к ним яйца, какао и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем и отправляем в микроволновку на 4-8 минут (в зависимости от того, какая у вас печь).
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Для крема берем:
- творог 120 гр
- сливки 75 г
- сахар 50 гр
Достаем из мыкроволновки основу тортика, разрезаем пополам и перемазываем кремом. Затем поливаем шоколадом и украшаем ягодами или фруктами по желанию.
Поклонники Саливанчук в комментариях оценили рецепт: "Аня, искренне благодарю Вас за рецепт! ❤️Я уже сделала этот десерт, он невероятно вкусен и теперь мой один из любимых. Быстро, вкусно и поднимает настроение!!!!".
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