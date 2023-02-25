Популярна виконавиця Даша Астаф'єва намагається активно вести Інстаграм, розповідає про своє життя та ділиться зауваженнями. Нещодавно виконавиця вирішила поділитися яскравим фото без прикрас та супроводжувала пост своїми висловлюваннями.

"Дякую. Але лише моїм. Мої знають) бо поруч і назавжди. Разом. Захисникам поваги та подяки, сил та віри неповажної.

Ангелам вічна слава. Україна переможе. Ми – світ. Вони – темрява» - написала Даша.

Не обійшлося без кумедних моментів. СММ-преставник знаменитого рятувальника, улюбленця багатьох українців собачки "Патрона" прокоментував її пост: «А я ж твій?☺️».

«Пишаюся неймовірно. 💙💛 Ви-Україна; То почуття коли розумієш, що не помилявся у своїх кумирах як десять років тому так і сьогодні; Хочу таку футболку!!;

Потрібно мерчити людям 😉; Красуня❤️; Україна більша і понад усе».

Ми також писали, модель, актрису та співачку Дашу Астаф'єву можна по праву назвати однією з найвідвертіших українських артисток. Вона може похвалитися дуже спокусливими формами, які із задоволенням показує на пікантних знімках. Однак її нова фотосесія в Інстаграм вийшла зовсім іншою - жіночною та ніжною.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.