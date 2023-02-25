Популярная исполнительница Даша Астафьева старается активно вести Инстаграм, рассказывает о своей жизни и делится замечаниями. Недавно исполнительница решила поделиться ярким фото без прикрас и сопроводила пост своими высказываниями.

«Спасибо. Но только моим. Мои знают) потому что рядом и навсегда. Вместе. Защитникам уважения и благодарности, сил и веры непочтенной.

Ангелам вечна слава. Украина победит. Мы – мир. Они – тьма» - написала Даша.

Не обошлось без забавных моментов. СММ-преставитель знаменитого спасателя, любимца многих украинцев собачки "Патрона" прокомментировал ее пост: «А ведь я твой?☺️».

«Горжусь невероятно. 💙💛 Вы- Украина; То чувство когда понимаешь что не ошибался в своих кумирах как десять лет назад так и сегодня; Хочу такую футболку!!;

Надо мерчь людям 😉; Красавица❤️; Украина больше и превыше всего».

Мы также писали, модель, актрису и певицу Дашу Астафьеву можно по праву назвать одной из самых откровенных украинских артисток. Она может похвастаться очень соблазнительными формами, которые с удовольствием демонстрирует на пикантных снимках. Однако ее новая фотосессия в Инстаграм получилась совсем другой - женственной и нежной.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.