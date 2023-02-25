Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадрами зі свого виступу та зворушила шанувальників пронизливим співом.

Як видно, Юлія знята на сцені під час свого виступу. На сцену вона вийшла в незвичайному вбранні з національними мотивами, її волосся розпущене та елегантно зачесане, а на обличчі яскравий макіяж. На стійці мікрофона Юлі прикріплений великий український прапор. А її пронизливе напування довело українців до мурашок.

У підписі до публікації Саніна написала: "Рік лютої люті. Вистоїмо!". Українці відразу почали коментувати нове відео зірки, ділячись своїми емоціями:

"Прийшовши проросте тут травою отруйною".

"Вистоїмо. Переможемо. Не забудемо!".

"Ваша пісня стала символом цього року, особисто для мене. Чекаю на ваш концерт, коли б він не відбувся".

"Україна непереможна".

"Україна стоїть міцно вже як рік. Непохитна та смілива, а головне – незалежна".

"Ця пісня одразу надала сил навесні минулого року. Україна обов'язково переможе. Неймовірне виконання, як завжди: глибоко, душевно".

"Україна ніколи не буде переможена".

"Досі неможливо слухати без сліз".

"Дякую вам за те, що були з нами цей рік. Дякую за вас, не тільки як за співачку, а й людину".

"Цієї самої хвилини, коли Юля співала цю пісню, ми в залі не могли дихати від болю, ніби вона кричала за всі наші душі одночасно".

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