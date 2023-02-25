Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала відео, в якому дала важливе настанову українцям.

У короткому ролику Оля зняла себе на камеру телефону, вона стоїть у своїй спальні біля дзеркала. Перед камерою вона з'явилася в домашньому білому халаті, вона виправляє мокре волосся, а на її обличчі немає макіяжу. Очевидно, зірка щойно вийшла з душу і вирішила записати відео для шанувальників.

"Дівчата, досить жити минулим, потрібно жити теперішнім життям. Тому, якщо тобі соромно за помилки минулого, просто не роби їх у теперішньому", - сказала співачка у ролику.

А у підписі до своєї посади Цибульська розповіла про вечір 23 лютого, перед тим як почалася війна: "Як ви провели цей вечір роком раніше? Розкажіть. Я відганяла всі думки про біду. Приїхала зі зйомок і сиділа зі своїми хлопцями на кухні, посміхаючись спокою ". Шанувальники не пройшли мимо і тут де почали коментувати публікацію, поділяючись своїми історіями.

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