Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася гарячими кадрами з нової фотосесії, на яких постала у незвичайному ляльковому образі.
Як видно, на нових знімках Даша з'явилася у темній локації, вона знята професіоналом, а її знімки, найімовірніше, піддалися обробці у фоторедакторах. На кадрах можна побачити, що для фотосесії блогерка обрала спокусливий образ із вузьким корсетом, прозорими білими рукавичками та масивним намистом на шиї. Її волосся розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж.
Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати гарячі фото блогерки:
"Барбі".
"Казкова".
"Що за ефект? Це гармата".
"Ну, що за краса".
"Неймовірна, з палаючим поглядом".
"Яка ви гарна".
"На першому фото як Барбі".
"Така красива, Квіткова, неймовірна, так тримати".
"Яка гарна".
"Точно Барбі".
"Нереальна".
"Наче з якогось фільму".
"Дівчина мрії!".
"Гарна, тільки на першому фото надто штучна".
"Якби ви були Бабрі, я б хотіла придбати таку гарну ляльку".
"Безумно красива. Крім естетичної краси фото,
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