Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася гарячими кадрами з нової фотосесії, на яких постала у незвичайному ляльковому образі.

Як видно, на нових знімках Даша з'явилася у темній локації, вона знята професіоналом, а її знімки, найімовірніше, піддалися обробці у фоторедакторах. На кадрах можна побачити, що для фотосесії блогерка обрала спокусливий образ із вузьким корсетом, прозорими білими рукавичками та масивним намистом на шиї. Її волосся розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати гарячі фото блогерки:

"Барбі".

"Казкова".

"Що за ефект? Це гармата".

"Ну, що за краса".

"Неймовірна, з палаючим поглядом".

"Яка ви гарна".

"На першому фото як Барбі".

"Така красива, Квіткова, неймовірна, так тримати".

"Яка гарна".

"Точно Барбі".

"Нереальна".

"Наче з якогось фільму".

"Дівчина мрії!".

"Гарна, тільки на першому фото надто штучна".

"Якби ви були Бабрі, я б хотіла придбати таку гарну ляльку".

"Безумно красива. Крім естетичної краси фото,

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